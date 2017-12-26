5 قتلى بهجوم "داعشي" على وقع أزمة سياسية في أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مجمعاً تابعاً لجهاز المخابرات الوطني الأفغاني في العاصمة كابول يوم الإثنين، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين.

ويأتي التفجير بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب لنفس الجهاز وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال مسؤولون أمنيون في كابول إن الانفجار جاء بعد أن اقترب انتحاري من مدخل جهاز المخابرات قبل أن يفجر نفسه مشيرين إلى أن القتلى والمصابين مدنيون كانوا يمرون بالمنطقة.

على صعيد آخر، واجهت محاولة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني الإطاحة بأحد أقوى حكام الأقاليم الأفغانية مقاومة شديدة، ما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد في وقت صعدت فيه واشنطن حملتها ضد تمرد طالبان.

ويرفض عطا محمد نور حاكم إقليم بلخ ذي الأهمية الاستراتيجية في شمال البلاد ترك منصبه على الرغم من مرور أسبوع على إعلان مكتب عبد الغني قبول استقالته وتعيين بديل له.

وتسلط الأزمة الضوء على مدى عجز الحكومة المركزية الأفغانية عن بسط نفوذها خارج العاصمة كابول، وإلى أي مدى صار الوضع السياسي متقلباً، قبل نحو عام من انتخابات الرئاسة المقررة عام 2019.

ويسعى عطا نور منذ أمد بعيد للعب دور على الساحة الوطنية وهو مرشح محتمل لانتخابات عام 2019 وأحد حكام الأقاليم أصحاب النفوذ الذين يحظون بولاء محلي قوي ويحكمون بصورة شبه مستقلة عن الحكومة المركزية.

وحذر حلفاء من خطر وقوع اضطرابات مدنية في حالة عدم تراجع عبد الغني عن قراره وهو ما يهدد الأمن ويسمح لمتشددي طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي بأن يكون لهم موطئ قدم في بلخ وهو مركز اقتصادي كبير يقع في مسار طرق التجارة الرابحة إلى وسط آسيا.

وقال فرهاد عظيمي وهو عضو برلمان من إقليم بلخ "إذا لم يبد الرئيس عبد الغني مرونة سيكون مسؤولاً عن العواقب"، لكنه أضاف أنه لا يوجد لأي طرف مصلحة في وقوع مواجهة ربما تتسبب في عنف أو تهدد الأمن.

وأعادت الأزمة، التي لفتت انتباه شركاء أفغانستان في الغرب، فتح باب الانقسامات التي كان غطى عليها جزئياً اتفاق رعته الولايات المتحدة وتشكلت بموجبه حكومة الوحدة برئاسة عبد الغني بعد انتخابات رئاسية شهدت نزاعاً عام 2014.

وبعد مزاعم واسعة النطاق عن حدوث تلاعب في الانتخابات من الجانبين، جاء عبد الغني رئيساً للبلاد فيما جرى تنصيب منافسه القديم عبد الله عبد الله، المنتمي لحزب الجمعية الإسلامية، في موقع جرى استحداثه وهو الرئيس التنفيذي.

وحصل عطا نور، الذي صنع لنفسه نفوذاً إقليمياً قوياً أثناء توليه حكم بلخ، على مساندة حزب الجمعية الإسلامية الذي يمثل عرق الطاجيك في شمال البلاد داعماً رئيسياً له، ويشعر كثير من المنتمين للطاجيك بالاستياء من عبد الغني الذي ينتمي لعرق البشتون.

وقال عضو آخر في البرلمان من بلخ يدعى بريشا رابح "عطا محمد نور هو الشخصية الأقوى في الجمعية، لن يتراجع".

ومع زيادة الاضطرابات تصاعد التوتر بين الطاجيك والبشتون، أكبر عرقين في أفغانستان، ما يقوض محاولات إرساء الوحدة الوطنية في البلاد.