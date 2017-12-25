احتجاجات في تركيا على منح الحصانة لمواجهي انقلاب 2016

الشارقة 24 – وكالات:

احتج محامون ومسؤولون سياسيون بشدة، يوم الإثنين، على مرسوم نشر الأحد يمنح الحصانة القضائية لمدنيين واجهوا الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

والمرسوم الذي صدر الأحد في الجريدة الرسمية، يستثني من الملاحقة القضائية المدنيين الذين عملوا على إحباط الانقلاب، ويشمل أيضاً الأحداث التي شكلت امتداداً له.

ورغم أن المرسوم لم يشر تحديداً إلى محاولة الانقلاب في 2016، أكدت الحكومة التركية أنه لن يشمل سوى هذا الحدث.

ويثير هذا التدبير قلق معارضين سياسيين ومحامين يعتبرون أنه قد يعزز شعوراً بالإفلات من العقاب ويمهد لأعمال عنف لا تطاولها المحاسبة القضائية، بحق أفراد متهمين بأنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، حتى أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول انتقد الطابع الملتبس للمرسوم واعتبر أنه يثير القلق.

وأضاف عبر موقع تويتر "آمل بأن يعاد النظر في النص، لتجنب حصول تطورات مستقبلاً من شأنها أن تصيبنا جميعاً بالحزن".

وأعرب رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فايز أوغلو عن صدمته بالمرسوم، وقال إن "اناسا سيبدأون بإطلاق النار على رؤوس أناس آخرين في الشارع، ماذا فعلتم؟".

وتساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان "هل تسعون إلى إحراق تركيا؟"، مضيفاً أن حزبه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء المرسوم.

من جهته، أكد وزير العدل عبد الحميد غول، أن الإجراء يشمل فقط "الأفعال التي هدفت إلى منع" محاولة الانقلاب، وأضاف "إذا قام مواطن بتعذيب شخص آخر خارج إطار محاولة الانقلاب فستتم محاكمته".

وقتل نحو 250 شخصاً من غير الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب التي نسبتها أنقرة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن.

وقام عناصر في قوات الأمن الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان بإحباط المحاولة، وكذلك آلاف من المدنيين نزلوا إلى الشوارع بعد نداء وجهه أردوغان لمواجهة الانقلابيين.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة تركية أمراً باستمرار احتجاز أربعة صحافيين من جريدة جمهوريت المعارضة في تركيا حتى استئناف محاكمتهم في مارس المقبل.

وقالت صحيفة "جمهوريت" إن احمد سيك، صحافي التحقيقات البارز والذي يخضع للمحاكمة تم منعه من التحدث خلال دفاعه بعد اتهامه لإجراءات المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية وانتقاده لـ"النظام الديكتاتوري" في البلاد.

وقام حراس الأمن بإخراج سيك من قاعة المحكمة، مما دفع متهم آخر، هو مراد سابونكو رئيس التحرير، إلى رفض مخاطبة القاضي احتجاجاً.

وقد وجه الادعاء العام تهماً تتعلق بالإرهاب ضد 17 صحافياً وموظفاً بصحيفة جمهوريت، منهم رئيس التحرير السابق كان دندار، الذي يعيش في المنفى في أوروبا.

وشهدت جلسات الاستماع السابقة، إطلاق سراح صحافيين آخرين في القضية بانتظار صدور حكم، بينما يواجه بعض المحكوم عليهم عقوبة السجن لمدة 43 عاماً إذا ثبتت إدانتهم.

يذكر أن جمهوريت هي صحيفة معارضة للحكومة نشرت عام 2015 تقريراً حول إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة في سوريا، مما أغضب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعت منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة وجماعات حقوق الإنسان إلى إسقاط الاتهامات.