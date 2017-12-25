احتجاجات في بيرو على إصدار عفو عن فوجيموري

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد مكتب رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي أنه أصدر عفواً إنسانياً، عن الديكتاتور السابق المسجون ألبرتو فوجيموري، ما أثار احتجاجات حاشدة يوم الإثنين.

ونقل فوجيموري "79 عاماً" إلى المستشفى مطلع الأسبوع الجاري، إثر إصابته بانخفاض في ضغط الدم واضطراب في ضربات القلب.

ويقضى فوجيموري حكماً بالسجن 25 عاماً، لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان من بين تهم أخرى خلال فترة ولايته من 1990 إلى 2000.

وخرجت المظاهرات في شوارع العاصمة ليما رغم عطلة عيد الميلاد، واتهم المتظاهرون كوتشينسكي بالخيانة.

وقالت روزا روجاس التي قتل ابنها خلال مجزرة ارتكبت في عهد فوجيموري: "لا يمكنني أن أنسى ابني سيما في يوم الكريسماس"، وأضافت: "سيد كوتشينسكي، هذا ليس صائباً".

وكان عدة برلمانيين قد هددوا بترك الحكومة الائتلافية ردا على العفو.

وأكدت لجنة طبية أن فوجيمورى يعاني من "مرض خطير لا يهدد حياته، ولكنه غير قابل للشفاء".

ويعاني فوجيموري أيضاً من مشاكل في ضغط الدم ومن الاكتئاب.