مذيعة تلفزيونية تترشح وروسيا تمنع معارضاً من خوض انتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – وكالات:

صوتت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، يوم الإثنين، لصالح منع الزعيم المعارض ألكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، قائلة إنه غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة.

وقالت اللجنة إن إدانة نافالني، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ والتي وصفها مراراً بأنها ذات دوافع سياسية، تعني أنه لا يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضواً لصالح منع نافالني من الترشح، وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت مشيراً إلى تضارب محتمل في المصالح.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.

وسجن نافالني "41 عاماً" ثلاث مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات.

ودعا نافالني أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقال "نعلن إضراباً عن التصويت، سندعو الجميع إلى مقاطعة هذه الانتخابات، لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات".

وقدمت المذيعة التلفزيونية الروسية كسينيا سوبتشاك، أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة إلى اللجنة المركزية للانتخابات في موسكو.

وقالت سوبتشاك، البالغة من العمر 35 سنة وابنة رئيس بلدية سابق لمدينة سان بطرسبرغ، عمل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تحت قيادته يوماً ما، إنها لا تتوقع إلحاق الهزيمة ببوتين، لكنها أوضحت أنها تريد أن توفر خياراً بديلاً للناخبين الروس الذين يشعرون بالإحباط من السياسيين الرئيسيين.