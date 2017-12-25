حافلة تقتحم ممراً للمشاة وتقتل 5 في موسكو

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالات أنباء روسية إن حافلة ركاب خرجت عن مسارها، واقتحمت ممراً مزدحماً للمشاة في موسكو يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأظهرت لقطات مصورة من الموقع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة تخرج عن الطريق وتنزل درجاً إلى ممر للمشاة وتسحق عدة أشخاص تحت عجلاتها.

وقالت الوكالات إن الشرطة اعتقلت سائق الحافلة بعد أن فقد السيطرة على المركبة.

ووقع الحادث في أحد أشد شوارع العاصمة الروسية زحاماً قرب محطة مترو أنفاق سلافيانسكي بوليفارد.

وقال مصدر من هيئة الطوارئ لم يكشف عن هويته إن عدد المصابين بلغ 15 شخصاً، وإن المحققين يبحثون فيما إذا كانت الحادثة نتجت عن خلل فني في الحافلة.

وقالت الوكالات إن عشر سيارات إسعاف وعمال إطفاء وثلاث طائرات هليكوبتر للإسعاف وصلت إلى موقع الحادث.