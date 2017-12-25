لافروف يدعو أميركا وكوريا الشمالية لبدء محادثات

الشارقة 24 - رويترز:

قالت وكالة الإعلام الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف دعا، الإثنين، كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما.

ونقل عن لافروف قوله إن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات.

ولطالما دعت موسكو واشنطن وبيونجيانج إلى إجراء محادثات لوقف تصعيد التوترات المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية يوم الأحد إن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج هي عمل من أعمال الحرب وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد.