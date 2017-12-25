تركيا تفصل 2756 موظفاً لصلتهم بمنظمات "إرهابية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أمرت السلطات التركية الأحد بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة، بسبب صلات مزعومة مع منظمات "إرهابية"، في موجة طرد جديدة من العمل منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، إلا أنها أعلنت خططاً لتوزيع آلاف آخرين في مختلف مفاصل الدولة.

وفي الإجمال تم طرد 2756 شخصاً من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وبعد المحاولة الانقلابية اعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ومددتها خمس مرات كان آخرها في أكتوبر 2017.

وبين المفصولين 637 عسكرياً و105 جامعيين.

وأفاد المرسوم أن المفصولين على صلة بمنظمات "إرهابية" أو مجموعات تنشط ضد الأمن القومي.

واشتمل المرسوم أيضاً على إغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.

ونص مرسوم آخر، على وجوب مثول المتهمين بالتحرك ضد النظام الدستوري أمام المحاكم في زي موحد اللون، بني أو رمادي.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أن تركيا ستعين 111 ألف موظف في القطاع العام في 2018، بينهم 20 ألف مدرس، 36 ألفاً في القطاع الصحي، 15 ألفاً في وزارة العدل.

وكانت الحكومة عزلت آلاف القضاة والمدعيين في حملة التطهير المستمرة منذ محاولة الانقلاب في 2016.