نافالني يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية وحزب بوتين يدعمه

نافالني خلال كلمة له في موسكو

الشارقة 24 – أ ف ب:

تمكن المعارض الروسي ألكسي نافالني الأحد، من حشد آلاف من أنصاره في أنحاء البلاد سعياً إلى فرض ترشحه في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقال نافالني لدى وصوله إلى مقر اللجنة الانتخابية المركزية لتقديم ملفه إن "الانتخابات من دوننا ليست انتخابات".

وكان أكثر من 15 ألفاً من مؤيديه تجمعوا في نحو عشرين مدينة روسية، بينما قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني: "لقد قدمنا الملف".

وبموجب القانون الروسي، أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لدرس الملف وإعلان قبوله أو لا.

وفي وقت سابق قال نافالني أمام أكثر من 700 من أنصاره في خيمة نُصبت على ضفاف نهر موسكوفا "أنا سعيد جداً وفخور بأن أعلن أني مرشّح كل روسيا".

واضطر نافالني لعقد لقائه الانتخابي هذا في خيمة، بعدما عجز العاملون في حملته عن تأمين مكان آخر.

وكانت اللجنة الانتخابية قررت في أكتوبر أن نافالني لا يستطيع المشاركة في الانتخابات حتى العام 2028، بسبب حكم قضائي صدر بحقه لاختلاس أموال، وهي قضية يؤكد أنها مختلقة بالكامل.

وبموجب القانون الروسي، يجب أن يحظى المعارض بدعم 500 ناخب على الأقل في مدينة واحدة ليطلب من اللجنة الانتخابية تسجيل اسمه على القائمة الرسمية للمرشحين.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أنها قررت تمديد يوم عملها الأحد "بسبب التدفق الكبير للمرشحين الراغبين في تقديم ملفاتهم".

وأمام المرشحين المستقلين حتى السابع من يناير لتقديم ترشيحاتهم، في حين أن على مرشحي الأحزاب القيام بذلك في موعد أقصاه 12 يناير.

وكان نافالني أكد أنه سيحظى بدعم 500 ناخب على الأقل في كل من المدن التي نظمت فيها تظاهرات، ما يشكل في رأيه ضغوطاً على اللجنة الانتخابية لتسجيل ترشحه رغم قرارها.

وقالت حملته إنه جمع أكثر من 900 شخص في إيكاترينبورغ في الأورال، و800 في روستوف وأكثر من 700 في نوفوسيبيرسك، ونُظّمت أيضا تجمّعات في سان بطرسبورغ في الشمال وفلاديفوستوك في الشرق.

وهدد نافالني بمقاطعة الانتخابات في حال لم توافق السلطات على ترشّحه، وقال "ينبغي منع هذه الانتخابات إذا كانت غير نزيهة"، لكن السلطات المسؤولة تقول إن السماح له بخوض المنافسة سيكون "معجزة" نظراً لسجّله القضائي.

وقال يوري برتشنكو الذي شارك في تجمع موسكو إن "رجلاً مثله يجب أن يكون رئيساً أو أن يشارك على الأقل في النقاش لطرح القضايا الصعبة".

وفي موسكو، تظاهر بين 200 و300 شخص أيضاً بعد الظهر تلبية لدعوة معارض آخر هو إيليا ياشين الذي يؤيد نافالني.

من جهته، ذكر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "روسيا العادلة" في مجلس الدوما، ميخائيل يمليانوف، أن الحزب سيدعم ترشيح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة لعام 2018.

من جهة أخرى، قال زعيم الحزب سيرغي ميرونوف بعد مؤتمر الحزب، إن "الحزب لن يتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة"، وأضاف أن ممثلي الحزب سينضمون إلى المجموعة التي تدعم ترشيح بوتين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 68% من الروس سيصوتون لصالح بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

كما أشار استطلاع للرأي نظمه مركز علم اجتماع الطلاب الروسي، إلى أن 75 بالمئة من شباب روسيا يعتبرونه رئيساً مثالياً.