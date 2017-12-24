اتهام سائق بالشروع في القتل بحادث دهس في أستراليا

عناصر من الشرطة الأسترالية قرب سيارة مهشمة في موقع الحادث

الشارقة 24 – رويترز:

وجهت الشرطة الأسترالية، للرجل المتهم بتعمد دهس متسوقي عيد الميلاد، في شارع مزدحم بمدينة ملبورن، 18 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بانتهاج سلوك عرض حياة الناس للخطر.

وكان الحادث الذي وقع يوم الخميس ثاني أخطر هجوم بمركبة يقع في ثاني أكبر مدن أستراليا هذا العام.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات لسعيد نوري وهو لاجئ أفغاني سابق بعد أن استجوبته رسمياً بشأن الهجوم الذي وصفته الشرطة في وقت سابق بأنه "عمل متعمد".

وقالت الشرطة إن نوري "32 عاماً" معروف بأنه يعاني من مشكلات عقلية وبتعاطي المخدرات وإنها لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.

وتشتبه الشرطة بأن نوري كان يقود سيارة دفع رباعي بيضاء عندما تعمد الإسراع بها ودهس عشرات المشاة الذين كانوا يعبرون الشارع عند أحد أكثر التقاطعات ازدحاماً في المنطقة التجارية بوسط ملبورن.

ومثُل نوري أمام المحكمة حيث تم تجديد حبسه، وسيمثل نوري أمام المحكمة يوم الأربعاء، وأمرت المحكمة أيضاً بأن يقوم أطباء نفسيون بتقييم حالة نوري.