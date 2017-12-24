نقل رئيس بيرو السابق من السجن للمستشفى

الشارقة 24 – رويترز:

نقلت سيارة إسعاف رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري من السجن إلى مستشفى محلي في ساعة متأخرة من مساء السبت لعلاجه من هبوط حاد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وذلك حسبما قال طبيبه لمحطة "أر. بي. بي" المحلية للإذاعة والتلفزيون.

وقال إليخاندرو أجويناجا إن أطباء قلب أوصوا بنقل فوجيموري من السجن لأن هناك خطراً على حياته، وأضاف "الأمر يبدو معقداً".

ويقضي فوجيموري "79 عاماً" حكماً بالسجن 25 عاماً، لإدانته بالكسب غير المشروع وانتهاك حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الحالة الطبية الطارئة بعد ثلاثة أيام من إنقاذ أنصار فوجيموري في الكونغرس الرئيس بيدو بابلو كوتشينسكي من اقتراع لعزله.

وتزعم المعارضة أن كوتشينسكي أفلت من محاولة عزله بعد أن وعد مجموعة من النواب بالإفراج عن فوجيموري مقابل تأييدهم له، بينما تنفي حكومة كوتشينسكي هذه المزاعم.