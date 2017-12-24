مقتل 33 بسقوط حافلة في نهر بالهند

الشارقة 24 - د ب أ:

قتل 33 شخصاً على الأقل، الكثير منهم من الزوار الهندوس، بعد أن سقطت حافلة في نهر بولاية راجستان شمال غرب الهند يوم السبت.

وقالت الشرطة إن الحافلة انزلقت من الجسر، وحطمت السياج المقام على الجسر، وسقطت لعمق حوالي مئة قدم في نهر باناس بمنطقة ساواي مادهوبور.

وقال مسؤول شرطة المنطقة، أنوب سينج من موقع الحادث إنه "تم انتشال إجمالي 33 جثة من النهر، سبع نساء وأربعة أطفال من بين الضحايا، وأصيب سبعة ركاب".

وقال قائد شرطة المنطقة مامان سينج إنه تشير تحقيقات أولية إلى أن السائق ربما يكون قد حاول تخطي سيارة أخرى على الجسر.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن السائق عمره 16 عاماً، وكان صغيراً جداً على قيادة المركبة. كان السائق من بين الضحايا.