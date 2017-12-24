الصين تدشّن أكبر طائرة مائية في العالم

الشارقة 24 – أ ف ب:

دشّنت الصين أكبر طائرة مائية في العالم، مصنوعة محلياً، خلال رحلة أجريت الأحد استغرقت ساعة تقريباً، بعد انطلاقها من مدينة جوهاي الجنوبية.

وتحمل هذه الطائرة من طراز "إيه جي 600" اسم "كونلونغ" وهي مزودة بأربعة محركات مروحية تربينية وتتسع لخمسين شخصاً ويمكنها أن تحلق لمدة 12 ساعة متواصلة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال هوانغ لينغساي كبير المهندسين المشرفين على هذا المشروع لوكالة أنباء الصين الجديدة إن "هذه الرحلة التدشينية الناجحة تجعل من الصين أحد البلدان النادرة في العالم القادرة على تصنيع طائرات برمائية كبيرة".

ويمكن استخدام هذه الطائرة لأغراض عسكرية لكنها ستخصص لمهمات إخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ البحرية.

وقد طُلب من الهيئة الصينية لقطاع الملاحة الجوية "سي سي آي إيه" التي تملكها الدولة تصنيع 17 نموذجاً من هذه الطائرة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وطائرة "إيه جي 600" هي بحجم طائرة من طراز "بوينغ 737" تقريباً وأكبر بكثير من كل المركبات الأخرى التي صممت لتحط على مساحات مائية وتقلع منها، بحسب جينغ روغوانغ المدير العام المساعد في هيئة "سي سي آي إيه".

غير أن باع جناحيها الذي يتخطى 38 متراً، يبقى أصغر بكثير من باع جناحي "اتش-4 هيركليس"، وهي طائرة مائية ضخمة صممت في الأربعينات لنقل قوات الحلفاء تعد الأكبر على الإطلاق بالرغم من قيامها برحلة واحدة لا غير سنة 1947.

وتسعى الصين من خلال هذا المشروع إلى الحد من اعتمادها على مصنعي الطائرات الأجانب، من قبيل "بوينغ" و"إيرباص".