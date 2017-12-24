كوريا الشمالية تتعهد بعدم التخلي عن برنامجها النووي

الشارقة 24 – رويترز:

انتقدت كوريا الشمالية العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بحقها مؤخراً، ووصفتها بأنها عمل من أعمال الحرب، كما تعهدت بعدم التخلي عن برنامجها النووي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع، الجمعة، على مجموعته الرابعة من العقوبات بحق بيونج يانج هذا العام، حيث استهدفت العقوبات واردات الطاقة، وتهدف لمنع كوريا الشمالية من الحصول على العملة الصعبة من خلال تقييد صادراتها.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، الأحد، أن العقوبات ترقي إلى أن تكون "حصاراً اقتصادياً كاملاً" كما أنها تنتهك السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف بيان الوزارة "إذا رغبت الولايات المتحدة في العيش في سلام، عليها التخلي عن سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشمالية".

وأكمل البيان أنه بدلا من ذلك على أميركا أن "تتعلم التعايش" مع دولة كوريا الشمالية النووية، وأن "تستيقظ من حلمها الخيالي بتخلي بلادنا عن الأسلحة النووية".

كما اتهم بيان كوريا الشمالية أميركا بالإمبريالية، وحذرت واشنطن من أنها " قادرة على أن تمثل تهديداً نووياً حقيقياً للبر الرئيسي الأميركي".