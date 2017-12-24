فنزويلا: السفير البرازيلي والقائم بأعمال كندا غير مرغوب فيهما

الشارقة 24 – وام:

أعلنت فنزويلا أن السفير البرازيلي والقائم بالأعمال الكندي لديها شخصان غير مرغوب فيهما.

وأرجعت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسي رودريغيز القرار بسبب انتهاك الحكومة البرازيلية للنظام الدستوري لديها في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي تولى الحكم قبل عام ونصف العام، بعد إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، حيث كان نائباً لها، فيما اتهمت ديلسي القائم بأعمال كندا بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

من جانبها اتهمت كل من البرازيل وكندا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بارتكاب انتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان، فيما اعتبرت البرازيل أن الخطوة الفنزويلية أظهرت عدم رغبة الحكومة الفنزويلية الدخول في الحوار.