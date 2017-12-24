زعيم كتالونيا المعزول يطلب من حكومة إسبانيا السماح له بالعودة

الشارقة 24 – رويترز:

طالب كارلس بودجمون الزعيم الانفصالي الكتالوني الحكومة الإسبانية يوم السبت، السماح له بالعودة إلى إسبانيا في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كتالونيا الجديد والمقرر عقدها في 23 يناير المقبل حتى يتسنى له تولي رئاسة الإقليم مجدداً.

وقال بودجمون في مقابلة مع رويترز "أريد أن أعود لكتالونيا في أسرع وقت ممكن أود أن أعود الآن سيكون ذلك نبأ جيداً لإسبانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تعقد في موعد أقصاه 23 يناير قال "سيكون ذلك طبيعياً إذا لم يسمح لي بأداء اليمين القانونية كرئيس.. سيشكل الأمر انحرافاً كبيراً عن النظام الديمقراطي الإسباني".

وأضاف "أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا ما احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت".

وقال بودجمون، الذي دعا للحوار مع الحكومة الإسبانية لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، إنه على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حتى وإن كان ما يطرحه لا يصل لحد الاستقلال.