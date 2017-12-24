ميركل وماكرون يؤكدان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحافي في بروكسل، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت، أن الأطراف المتورطة في زيادة أخيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، يتعين أن تنفذ اتفاق مينسك للسلام في أقرب وقت ممكن.

وقال الزعيمان في بيان مشترك أكد مجدداً على دعمهما للسلامة الإقليمية لأوكرانيا: "لا بديل عن تسوية سلمية على وجه الحصر".

ودعا الزعيمان طرفي الصراع إلى الالتزام باتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في مينسك عام 2015، وتوسط فيها جزئياً كل من ميركل والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا أولاند.

وفي الوقت نفسه، انتقدت روسيا الولايات المتحدة بشدة بشأن خططها المعلنة لبيع أسلحة فتاكة للجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" اليوم السبت عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، إن "الولايات المتحدة أساءت التصرف بإعلانها عن خطط لإمداد أوكرانيا بمنظومات دفاعية متقدمة".



ونقلت وكالة "تاس" عن جريجوري كاراسين وهو نائب آخر لوزير الخارجية قوله إن "هذا القرار يقوض العمل على تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015"، مضيفاً أن واشنطن تدعم "طرف الحرب" في كييف.