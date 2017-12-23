الصين تعاقب 970 لتبديدهم أموالاً لمكافحة الفقر

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" السبت، إن الصين عاقبت 970 شخصاً لتبديدهم أموالاً كانت مخصصة لحملة للقضاء على الفقر، بهدف انتشال الجميع من الفقر في المناطق الريفية بحلول 2020.

وأضافت الوكالة أن هو تسي جون رئيسة المكتب الوطني للمحاسبة أدلت بهذه التصريحات أثناء إطلاعها أعضاء البرلمان يوم السبت على كيفية إنفاق الميزانية الحكومية المركزية لعام 2016.

وبدأت الحكومة العام الماضي في استهداف المسؤولين الذين يبددون أو يختلسون أموال مكافحة الفقر، في إطار حملة الصين الواسعة النطاق لمكافحة الفساد.