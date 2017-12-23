فتح تحقيق حول كيفية تعامل أوباما مع اتجار حزب الله بالمخدرات

الشارقة 24 – أ ف ب:

طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الجمعة، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار حزب الله الإرهابي بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب اللبناني.

ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع بوليتيكو الإخباري تقريراً، يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله الإرهابي، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطي من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران.

وقال وزير العدل في بيان إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة، وأضاف أن هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات.

وأكد إدوارد برايس الذي كان متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن "الرواية التي تم سردها في تقرير بوليتيكو لا تمت إلى الواقع بصلة".