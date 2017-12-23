واشنطن تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، كي يتمكن هذا البلد من الدفاع عن سيادته على أراضيه، في خطوة تندرج في إطار الخلاف الأميركي-الروسي المستمر بشأن النزاع الأوكراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن "الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا قدرات دفاعية معززة، لمساعدة أوكرانيا على بناء دفاعها على المدى البعيد والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل".

وأضافت أن "المساعدة الأميركية دفاعية بالكامل، وكما قلنا دوماً فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة لها الحق في الدفاع عن نفسها"، مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتفاقات مينسك التي أرست هدنة في شرق أوكرانيا.

وفي مطلع ديسمبر، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على روسيا، مؤكدة أن الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن النزاع في أوكرانيا تعرقل تطبيع العلاقات بينهما والتي بلغت أدنى مستوى.

وكان الاتحاد الأوروبي مدّد رسمياً الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا، بسبب تدخلها في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ومنذ إبريل 2014، تشهد أوكرانيا نزاعاً بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا أسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكرياً، إلا أن موسكو ترفض هذه الاتهامات.