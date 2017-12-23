السلطات الأميركية توقع بعنصر مارينز سابق خطط لهجوم إرهابي

عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" الجمعة، أنه اعتقل عنصراً سابقاً في سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي يوم عيد الميلاد في مركز تسوق شهير في سان فرانسيسكو.

وبحسب محضر التحقيق الذي أرسلته الشرطة الفدرالية إلى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، فقد اعترف إيفيريت آرون جيمسون "26 عاماً"، الذي يعمل سائق شاحنة بأنه كان يعتزم استهداف "بير 39"، مركز التسوق والمعلم السياحي الشهير في المدينة الساحلية.

وأضاف المحضر أن المتهم أوضح لعملاء "أف بي آي" متخفّين أنه أراد تنفيذ هجومه بواسطة قنابل أراد تفجيرها وسط الحشود في بير 39 خلال الأسبوع الممتد بين 18 و25 ديسمبر الجاري لأن عيد الميلاد هو اليوم الأمثل لتنفيذ هجوم.

واختار المتهم هذا المعلم السياحي بعينه، لأنه سبق له وأن زاره وهو يعلم أنه مكان تكون فيه الحشود كبيرة.

وبحسب الوثائق القضائية فقد قال المتهم إنه "مستعد للموت".

ودهم عملاء من الشرطة الفدرالية منزله في موديستو الواقعة في كاليفورنيا على بعد 130 كلم شرق سان فرانسيسكو الأربعاء وقد عثروا فيه على وصيته وكمية من الأسلحة والذخائر.

وكشف المتهم عن مخططه هذا لعميل في الـ "أف بي آي" متخف كان يظنه قيادياً كبيراً في تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد أكد له أنه يجب أن يقع في الولايات المتحدة "هجوم آخر مثل نيويورك أو سان برناردينو، بحسب الوثائق نفسها.

وبحسب الدعوى التي رفعتها الشرطة الفدرالية ضد المتهم أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا، فقد "اعتنق المتهم معتقدات متطرفة وكتب بنفسه رسائل تدعم الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي".

وجيمسون الذي خدم في 2009 في سلاح مشاة البحرية وحاز شهادة تقدير تفيد بأنه من "قناصي النخبة"، متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي وهي تهمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً.