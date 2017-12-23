الأمم المتحدة تُعين الأميركية فوري مديرة لليونيسف

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تعيين هنريتا فوري المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية مديرة تنفيذية لصندوق الطفولة "يونيسف"، اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: إن فوري "69 عاماً" الرئيسة التنفيذية لشركة هولسمان إنترناشونال للتصنيع والاستثمارات ستخلف أنتوني ليك في المنصب.

وتقدم يونيسف مساعدات إنسانية وتنموية للأطفال والأمهات في أكثر من 190 دولة ومنطقة نامية تركز في الأساس على إنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حرياتهم.

وتولت فوري إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الفترة من 2006 وحتى 2009، وهي أول امرأة تقود الوكالة.

وعملت فوري أيضاً وكيلة لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإدارة خلال إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش ومديرة لهيئة سك العملة.