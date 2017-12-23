مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

الشارقة 24 – وكالات:



وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، رداً على أحدث تجاربها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في إجراء يقول محللون إنه قد يؤثر بشدة على اقتصادها المتعثر.



ويستهدف القرار حظر نحو 90 في المئة من صادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية بوضع سقف لها هو 500 ألف برميل سنوياً، إضافة إلى إعادة الكوريين الشماليين العاملين بالخارج إلى بلدهم خلال 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً، كما شمل الاقتراح في الأصل فيما وصفه دبلوماسيون بأنه تعديل في اللحظة الأخيرة.



وتضع مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة سقفاً لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنويا، وتطالب الولايات المتحدة الحكومة الصينية بالحد من صادرتها النفطية إلى جارتها وحليفتها.