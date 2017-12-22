لافروف: علاقاتنا ببريطانيا تمر بمرحلة متدنية جداً

الشارقة 24 – وام:



بحث سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، خلال استقباله في موسكو نظيره البريطاني بوريس جونسون، في أول زيارة لوزير خارجية بريطاني منذ خمس سنوات، القضايا الثنائية التي تخص البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تناول اللقاء بعض القضايا الدولة وأزمات الشرق الأوسط.



وأشار لافروف إلى أن مستوى العلاقات بين البلدين منخفض جداً وأنها تمر بمرحلة متدنية للغاية وذلك لم يحدث بسبب روسيا، مؤكداً الرغبة بمناقشة المشاكل التي تعرقل علاقات البلدين بشكل مباشر.. معبراً عن أمله باتخاذ خطوات محددة لتحسين العلاقات بين موسكو ولندن .



من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني على أهمية تحسين وتطوير العلاقات مع روسيا.