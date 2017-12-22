إصابة 19 في حادثة دهس في ملبورن الأسترالية

الشارقة 24 – رويترز:



قاد استرالي له أصول أفغانية وتاريخ من المشاكل النفسية سيارته، ليدهس متسوقين لعيد الميلاد في مدينة ملبورن الأسترالية يوم الخميس، مما أدى لإصابة 19 شخصاً، لكن الشرطة قالت إنها لا تعتقد أن الهجوم مرتبط بالإرهاب.



وقال شاهد عيان، إن السيارة كانت تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة عندما اندفعت نحو المارة عند تقاطع مزدحم، وأضاف في مقابلة عبر الهاتف أن السيارة توقفت عند محطة للترام.



وقالت الشرطة، إنها اعتقلت السائق البالغ من العمر 32 عاماً وهو استرالي من أصول أفغانية له ماض يشمل الاعتداء وتعاطي المخدرات ومشاكل نفسية.



واعتقلت الشرطة أيضاً شخصاً يبلغ من العمر 24 عاماً في موقع الهجوم كان يصور ما يحدث ويحمل حقيبة بها سكاكين.