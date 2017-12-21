اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وجماعات متمردة

الشارقة 24 – رويترز:



في أحدث محاولة لإنهاء الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان، المستمرة منذ أربعة أعوام، وقعت حكومة جنوب السودان وجماعات متمردة اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول منظمات الإغاثة للمدنيين المحاصرين بسبب المعارك.



ويستهدف وقف إطلاق النار إحياء اتفاق سلام أبرم عام 2015، لكنه انهار العام الماضي، بعد تفجر قتال ضار في جوبا عاصمة جنوب السودان.



وجرى الاتفاق عليه بعد محادثات عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وحضر ممثلون لكل من الرئيس سلفا كير ميار ديت، ونائبه السابق وزعيم التمرد رياك مشار مراسم التوقيع.



وقال موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "آمل بالفعل أن تحاولوا بتوقيعكم هذا الاتفاق وضع نهاية لهذه المأساة... هذه مرحلة أولى مشجعة".



وقال وزير الخارجية الإثيوبي الذي كان حاضرا التوقيع أيضا "لم يعد هناك أي عذر لانتهاكات حقوق الإنسان، جميع الأطراف عليها الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية".