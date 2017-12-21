مصرع 29 في حريق بمركز للرياضة البدنية في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وكالات:

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن 29 شخصاً لقوا حتفهم جراء حريق شب يوم الخميس في مركز للرياضة البدنية يتألف من ثمانية طوابق بمدينة جيتشيون.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن الحريق بدأ من سيارة متوقفة في قبو المبنى المكون من ثمانية طوابق في المدينة الواقعة على بعد 168 كم جنوب شرق سيئول، مشيرة إلى أن المبنى يضم مركزاً للياقة البدنية ومطاعم وحمام بخار عاماً.

وأشارت إلى أنه تم إرسال حوالي 49 سيارة وشاحنة اطفاء و60 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث إلى جانب مروحيتين للإطفاء.

كما لفتت إلى أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي يون قام بزيارة عاجلة لوزارة الداخلية والسلامة، ووجه المسؤولين إلى بذل اقصى الجهود من أجل تسريع عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق بسرعة.