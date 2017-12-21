بدء الانتخابات الإقليمية في كتالونيا الخميس

الشارقة 24 – رويترز:

يتوجه مواطنو كتالونيا لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية، الخميس، وذلك بعدما أدى الاستفتاء على استقلال المنطقة لاندلاع أزمة سياسية مستمرة منذ شهور مع الحكومة الإسبانية.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود منافسة شرسة بين الأحزاب الانفصالية الكتالونية وما يطلق عليها المعسكرات الدستورية، حيث تنظر إسبانيا لترى ما إذا كانت الأحزاب المؤيدة للاستقلال سوف تفوز مجددا بأغلبية المقاعد البرلمانية وتشكل حكومة ائتلافية.

ويحق لنحو 5،5 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم، حيث يتوقع المراقبون أن تبلغ نسبة المشاركة أكثر من 80%.

وقد كثفت مدريد من الإجراءات الأمنية في المنطقة تحسباً لوقوع أعمال عنف، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الداخلية نشرت نحو 15 ألف رجل شرطة.