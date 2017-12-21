كوريا الشمالية تنفي صلتها بأي هجمات إلكترونية

الشارقة 24 – رويترز:

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الخميس، إن بيونجيانج ليست لها صلة بأي هجمات إلكترونية، وذلك في أول رد منها منذ ألقت الولايات المتحدة باللائمة عليها في اختراق أمني إلكتروني على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث قوله: "كما ذكرنا بوضوح في عدة مناسبات ليست لنا صلة بالهجمات الإلكترونية ولا نشعر بالحاجة إلى الرد في كل حالة على حدة على هذه المزاعم السخيفة من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن الاتهام الأميركي استفزاز سياسي خطير لكوريا الشمالية لن تتسامح معه بيونجيانج أبدا. وأصاب الهجوم الإلكتروني الذي وقع في مايو أيار مستشفيات وبنوك وشركات بالشلل.