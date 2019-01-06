حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تخفف معاناة آلاف النساء والأطفال

الشارقة 24 – وام:

كثفت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية، مهامها الإنسانية في القرى المغربية، بإشراف فريق طبي تطوعي شبابي إماراتي مغربي مشترك وذلك تحت شعار "على خطى زايد".

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للنساء والأطفال، تزامناً مع انعقاد ملتقى القيادات العربية الإنسانية الشابة بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بين الشباب وتمكينهم لخدمة المجتمع، تحت اطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأكدت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تعمل في محطتها الحالية في القرى المغربية، على تكثيف مهامها التطوعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، وغير الربحية انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي، الذي أرسى قواعده المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وساهمت جهود الأطباء من الإمارات والمغرب الذين تطوعوا في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني، بشكل كبير في التخفيف من معاناة الآلاف من المرضى وبالأخص النساء والأطفال.