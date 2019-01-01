مستشفى دانة الإمارات بأبوظبي يستقبل عام التسامح بـ11 مولوداً

الشارقة 24:

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، في الساعات الأولى من العام الجديد 2019، "عام التسامح"، 11 مولوداً بينهم 5 إناث، وودع عام 2018، باستقباله 15 مولوداً، بينهم 8 إناث وتوأم.

وكان أول مواليد المستشفى في عام 2019، قد أبصر النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد الساعة 1:48 صباحاً.

وأعرب أحمد سعيد المرزوقي والد الطفل، عن سعادته بهذه الصدفة، بتجمع مناسبتين سعيدتين في يوم واحد، مشيراً إلى أنه أطلق اسم خليفة على المولود الجديد، تيمناً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

من جهتها، أكدت الدكتورة بان الجلبي اختصاصية أمراض النساء والولادة، أن المولود وأمه في حالة صحية جيدة، وأن انضمام الطفل إلى الأسرة، في هذ اليوم المميز، ضاعف فرحة والديه، وفرحة مستشفى دانة الإمارات.

بدورها، استقبلت عائلة علي خلفان المنصوري مولوداً، في الساعة 2:12 صباحاً، في أول أيام العام الجديد.

وأوضح والد الطفل، أنه السادس للعائلة، وأطلق عليه اسم "خليفة" أيضاً، تيمناً بصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعرب عن سعادته بهذه المصادفة المميزة.

وأعرب ماريانو جونزاليز الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، عن اعتزاز المستشفى بالمواليد الـ11 خلال الساعات الأولى من العام الجديد، مشيراً إلى أن الأطفال والأمهات، بصحة جيدة.

ووزعت إدارة المستشفى، الزهور على المرضى المقيمين فيه، احتفاءً بالعام الجديد.