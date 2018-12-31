الشارقة 24 – أونا:

كشفت دراسة لمركز أبولو للعيون، في العاصمة البولونية وارسو، أن ربع الأطفال في سن التمدرس، يعانون من قصر النظر.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت، يوم الأحد، أن مرض قصر النظر، هو الأكثر شيوعاً في وسط الأشخاص، الذين لديهم استعدادات فطرية لهذا العيب، أو لديهم آباء يعرفون نفس المعاناة، مبينة أن الأطفال المعنيين هم الأكثر عرضة لهذا المرض، الذي سيشمل مع حلول 2020 نحو 2.5 مليار شخص في العالم.

وأكدت الدراسة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر في العالم يتطور بشكل سريع، والدليل على ذلك، أن العدد الذي لا يتعدى حالياً نحو 1.6 مليار نسمة، سيصل إلى 2.5 مليار شخص في 2020.

وأكدت أنه من أسباب شيوع مرض قصر النظر حالياً، هو الاستعمال غير الصحي للهواتف الشخصية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر، داعية إلى التعود على النظر إلى المسافات الطويلة، كل يوم لتصحيح النظر ولو نسبياً.

ووفق المصدر، فإن ساعتين من العمل على الكمبيوتر، على مدى 24 ساعة، يزيد من خطر قصر النظر مرتين.