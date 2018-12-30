المئات يُشاركون "أصدقاء مرضى المفاصل" في "ساعة مشي"

الشارقة 24:

استقطبت مبادرة "ساعة مشي 2" التي نظّمتها جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، السبت، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية حيث تميّزت بحضور عدد كبير من العائلات والأطفال والأمهات.

وشارك في الفعالية الرياضية والصحية التي أقامتها الجمعية في "منتزه الشرطة الصحراوي"، أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وممثلي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وجاء تنظيم "ساعة مشي 2" التي تُعتبر آخر مبادرات الجمعية في "عام زايد"، بهدف التعبير عن روح التكافل مع مرضى التهاب المفاصل وحشد الدعم لهم من الأفراد والمؤسسات للتضامن معهم والتخفيف من معاناتهم، وكذلك بهدف الترويج لـ "الماراثون السابع" الحدث السنوي الأكبر الذي تستعد الجمعية لتنظيمه في نهاية فبراير المقبل بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن التعاون مع جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في إدارة التثقيف الصحي جاء في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشرطة الشارقة، وبهدف المساهمة في دعم مرضى التهاب المفاصل والمساهمة في جهود التوعية حول أهمية الفحص المُبكر للوقاية من هذا المرض، بالإضافة إلى التشجيع على ممارسة رياضة المشي لبناء مجتمع صحي خال من الامراض وفق الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارة.

وأشار اللواء الشامسي إلى حرص شرطة الشارقة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجميع الجمعيات التابعة لها، مثمناً جهود جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل ومبادراتها الصحية والتوعوية والمجتمعية التي تحظى بتفاعل لافت من مختلف شرائح المجتمع.

من جانبها، صرحت سعادة وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، بأن تنظيم هذه المبادرة بشكل دوري في الإمارة يأتي ترجمة للرؤية الكريمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوجيهات سموها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي في إمارة الشارقة من خلال تسليط الضوء على القضايا الصحية التي تعزز سمعة الشارقة كأفضل مدينة صحية على مستوى المنطقة.

وأشادت وحيدة عبد العزيز بحجم المشاركة في الحدث وباهتمام الجمهور بدعم ومساندة مرضى التهاب المفاصل، والحرص على الحصول على الإرشادات الصحية التي تقي من تداعيات هذا المرض التي تُعتبر من المُسببات الرئيسية للإعاقة الحركية، معربة عن شكرها لشرطة الشارقة ولكل الذين شاركوا في الحدث وتعاونوا مع الجمعية لإنجاح هذه الفعالية الصحية والتوعوية الهادفة.

وتخلّل "ساعة مشي" التي تُنظّمها الجمعية بوتيرة دورية في أماكن متفرقة على مستوى إمارة الشارقة، توزيع نشرات صحية توعوية، إلى جانب تنظيم العديد من النشاطات الرياضية والترفيهية الأخرى. كما قدّمت شرطة الشارقة فقرة توعوية صحية وثقافية تمحورت حول فوائد المشي والرياضة، قدّمها عبد اللطيف القاضي مساعد أول في إدارة الإعلام بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والمتطوع في المجلس الأعلى للتربية البدنية.