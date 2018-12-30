"أصدقاء مرضى السرطان" تحوّل غرفة الأطفال المصابين إلى عربة للفرح

الشارقة 24:

اصطحبت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عدداً من المتطوعين والناجيين من السرطان، في زيارة إلى الأطفال المصابين في مستشفى دبي، لتوزيع الهدايا على الصغار، وتقديم باقة من العروض الترفيهية والسحرية تنقلهم من أجواء العلاج إلى الدعم والمساندة النفسيّة.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج "عربة المرح" الذي أطلقته الجمعية في العام 2014، بهدف تقديم الدعم المعنوي للأطفال المصابين بالسرطان في مختلف مستشفيات الدولة، حيث يشتمل البرنامج على الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية.

وفاجأت "عربة المرح" خلال الزيارة الأطفال في غرفهم، حيث قدّمت لهم الألعاب، وباقة من العروض الترفيهية، التي تفاعل معها الصغار وذويهم، لا سيما بعد دخول "بارني" الشخصية الكرتونية المحببة لديهم، بزيها المتميز وحركاتها البارعة، التي أدخلت السعادة إلى قلوبهم، ورسمت الابتسامة على وجوههم.

وتحولت غرف الأطفال، وردهات المستشفى، إلى ساحة احتفالية للمتطوعين، ولأسر الأطفال المصابين، حيث شارك الصغار في مختلف الأنشطة والتي نقلتهم إلى أجواء مليئة بالفرح مما عزز لديهم الأمل، ومنحهم الشعور بالقوة والإرادة.

جاء ذلك ضمن جهود جمعية أصدقاء مرضى السرطان في دعم مبادرات العمل التطوعي والإنساني، إذ تعمل إلى جانب أهدافها الرئيسية المتمثلة في تقديم الدعم المادي للمصابين المواطنين والمقيمين في الدولة، وتعزيز قيم الأعمال التطوعية، والأعمال النبيلة، عبر إتاحتها الفرصة للراغبين في الانخراط، والتطوع للمشاركة في مبادراتها المجتمعية.

وفي هذا الصدد أكدت خولة راشد، رئيس قسم شؤون المرضى في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن الجمعية تنظم هذه الزيارات لعدة أهداف أولها؛ إخراج الأطفال من الحالة التي يعيشونها بين فحوصات وعلاجات، من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة عروض سحرية وترفيهية حية، تقدمها بعض الشخصيات الكرتونية التي يحبونها.

وأضافت أن الهدف الثاني هو تتبع حالات الأسر التي لا تمتلك القدرة المالية، أو التأمين الصحي لعلاج أطفالها، حيث نجد أنه من واجبنا مساعدتهم من خلال فتح ملف طبي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي تقوم بتحمل تكاليف العلاج، إذ نجحنا خلال العام الماضي من تقديم العون المالي لسبع أسر لم تكن قادرة على مواصلة علاج أبنائها.

وبدورها صرحت بولا نصر الله المتطوعة الناجية من مرض السرطان، بأنها بدأت العمل التطوعي مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان منذ عدة سنوات، وأضافت أنها بالفخر لدى قيامها بهذا العمل الإنساني الكبير، الذي يتجاوز حدود الهدايا، إلى أبعاد إنسانية تزرع بذور الأمل والفرح في قلوب الأطفال وأسرهم.