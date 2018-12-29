مليون امرأة وطفل يستفيدون من علاج أطباء الإمارات في عام زايد

الشارقة 24 – وام:

نجح أطباء الإمارات في علاج ما يزيد عن مليون امرأة وطفل، من شتى بقاع العالم، في رسالة حب وعطاء من أبناء "زايد الخير"، في مئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في إطار عام زايد، وضمن برنامج "فاطمة بنت مبارك" للتطوع .

ويشارك في هذا العمل الإنساني الرائع، مبادرة زايد العطاء، والاتحاد النسائي العام، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وجمعية إمارات العطاء، في نموذج مميز للعمل الانساني.

وأكدت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن أطباء الإمارات استطاعوا في عام زايد، تقديم نموذج مميز ومبتكر في مجالات العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني، وإحداث نقلة نوعية في العمل الطبي الميداني.