إيمان تركي: "التثقيف الصحي" نظمت محاضرة "صحة البشرة في الشتاء"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلنت إيمان تركي رئيس قسم البرامج بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أنه تم يوم الأربعاء، تنظيم محاضرة بعنوان "صحة البشرة في الشتاء"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من حملة "صحة وسياحة" لعام 2018، التي تُعد أول حملة إلكترونية في العالم، تجمع بين الصحة والسياحة، وهي فعالية توعوية وتثقيفية للمجتمع، وتقام تحت شعار "شمسية"، وتهتم بموضوع العناية بالبشرة، وتضمنت فحوصات طبية مختلفة، مقدمة من جهات عدة.

وأضافت تركي، أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة البرامجية الخاصة، وضمن سلسلة المحاضرات وورش العمل التوعوية المتنوعة، التي تنظمها الإدارة على مدار العام، بهدف رفع الثقافة، والوعي بالسلوكيات والممارسات الصحية.

وأكدت رئيس قسم البرامج بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الدورة الخامسة من حملة "صحة وسياحة" ركزت على محورين، الأول يرتبط بفصل الصيف ومشكلات الإجهاد الحراري وطرق الوقاية، فيما ركز الثاني، على أهم الوسائل والسلوكيات التي يجب تطبيقها، خلال فصل الشتاء، للمحافظة على صحة البشرة.