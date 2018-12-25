مبادرة "تبون تقرون ؟" تختتم فعالية القراءة للأطفال المرضى

الشارقة 24 – وام:

اختتمت مبادرة "تبون تقرون؟"، الثلاثاء، فعالية القراءة التي نظمتها مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، برعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ومؤسس المبادرة، احتفالاً بمرور 5 سنوات على إطلاق هذه المبادرة، لتحقيق الدعم النفسي للأطفال المرضى بمستشفيات الدولة.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن امتنانها لجميع من شارك في نجاح فعالية القراءة، معربة عن سعادتها بمشاركة الطالبة الإماراتية علياء المنصوري، الفائزة في مسابقة "الجينات في الفضاء"، بولاية فلوريدا، في المبادرة وبمشاركة شركة "بداية" للإعلام، من خلال فريق افتح يا سمسم بقراءة القصص للأطفال.