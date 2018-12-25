أمنيات طفلة مكسيكية تدخل أميركا عابرة الحدود على بالونة حمراء

الشارقة 24 – رويترز:

كان راندي هيس 60 عاماً ينزه كلبه في مدينة باتاجونيا بولاية أريزونا الأميركية، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرقي الحدود مع المكسيك، يوم 16 ديسمبر، عندما عثر على بالونة حمراء، كاد ما بها من هواء أن يفرغ، ملصق بها قائمة أمنيات.

البالونة أطلقتها طفلة مكسيكية تبلغ من العمر ثمانية أعوام، عبر الحدود الأميركية بعد أن زينتها بشريطة حمراء، ألصقت بها أمنياتها.

وعلى ورقة الأمنيات رأى هيس اسم "دايامي"، وعشر أمنيات لهدايا مكتوبة باللغة الإسبانية، على رأسها دمى متحركة لكائنات تمزج بين البشر والحيوانات، ومنزل لها وأدوات للتلوين والرسم.

وخمن هيس أن البالونة ربما عبرت الحدود من مدينة نوجاليس المكسيكية، بولاية سونورا، فلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل مع صفحة محطة "زيني" الإذاعية على فيسبوك، حسبما أفادت وسيلة إعلامية تصدر من مدينة نوجاليس إنترناشيونال.

وبدأ المذيع سيزار بارون يبث قصة هيس الأربعاء، وخلال ساعة تواصلت معه أسرة دايامي، واقترحت المحطة الإذاعية أن يلتقي هيس وزوجته بالطفلة.

واشترى الزوجان معظم الهدايا على قائمة الطفلة، بالإضافة إلى هدايا لشقيقتها الصغرى خيمينا البالغة من العمر أربعة أعوام، ثم توجها إلى نوجاليس في المكسيك.

وعندما التقيا بدايامي وخيمينا في المحطة الإذاعية، ادعى هيس وزوجته بأنهما "مساعدا سانتا كلوز" وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة الإذاعية الزوجين، وهما يقدمان الهدايا للفتاتين.