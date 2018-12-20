أطفال الشارقة تطلق مجموعة برامج للارتقاء بمعارف ومهارات الصغار

الشارقة 24:

أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الأحد 16-12-2018 مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة التي ترتقي بمعارف ومهارات الصغار، والتي ستستمر حتى 10-1-2019 وذلك في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، لاستغلال واستثمار أوقات فراغ الأطفال خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

ومن أبرز الأنشطة برنامج الشتاء، الذي يقام تحت شعار "شتاء ممتع"، اويشتمل على مجموعة من الأنشطة والورش المبتكرة، التي تنفذ ضمن المسارات المعتمدة وتشمل الفنون، وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، والرياضة.

وبجانب ذلك ستنظم مجموعة من الورش المتنوعة والبرامج الشتوية، التي تلهم خيال الصغار في مختلف المجالات، وبصفة خاصة الرحلات الترفيهية والمهارات الحياتية، والورش التوعوية والتثقيفية.

وأشارت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة أن أطفال الشارقة تسعى إلى إقامة العديد من البرامج والأنشطة خلال العطل المدرسية، لتعويد الأطفال على استغلال واستثمار أوقات فراغهم فيما ينفعهم، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، لتبني مواهبهم وإعدادهم للمستقبل، من خلال وضع وتصميم برامج بشكل مميز ومبتكر، تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للطفل في كافة جوانبها.