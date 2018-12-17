"مخيم الأمل" بالشارقة يسعد الأطفال برحلة ترفيهية

الشارقة 24:

انطلقت مع بداية اليوم الثاني من مخيم الأمل الـ 29، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى إمارة دبي رحلة الأطفال ذوي الإعاقة، تحت شعار "فلنتحدث حول الإعاقة".

وعبر أطفال وفد مملكة بوتان، عن سعادتهم الكبيرة بحسن الضيافة والكرم الكبير الذي قوبلوا به من جميع المتطوعين وأشادوا بحرصهم على سلامة الأطفال ذوي الإعاقة، وتمضية أفضل الأوقات خلال الأنشطة والفعاليات والرحلات.

وأكدت الطفلة بشرى عباس الكندي، من وفد سلطنة عمان، أن جميع زملائها من مختلف الوفود، استطاعوا الاندماج بسرعة في أجواء المخيم، وساهموا بفعالية في الألعاب الترفيهية والمسابقات المنوعة.

وبعد عودة الأطفال من رحلة الشارقة، اجتمعت الوفودُ على أرض المخيم في يوم التراث الإماراتي، حيث استمتع الجميع بالألعاب والفنون التراثية الاصيلة، وكان واضحاً الجهد الذي بذله جميع المتطوعين كي يدخلوا البهجة والسرور إلى نفوس وقلوب الأطفال من ذوي الإعاقة.