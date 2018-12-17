"مرشدات الشارقة" تصطحب زهراتها برحلة إلى جزيرة صير بني ياس

الشارقة 24:

اصطحبت "مفوضية مرشدات الشارقة"، 25 فتاة من زهراتها اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11-7 عاماً، في رحلة تخييم إلى جزيرة صير بني ياس، إحدى أكبر الجزر الطبيعية المحمية في إمارة أبوظبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وتعززت روح المغامرة لدى الزهرات مع استكشاف المعالم والمحميات الطبيعية النباتية والحيوانية التي تزخر بها الجزيرة، وإعداد المكان المخصص للتخييم، وممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية المائية، كالغوص والتجديف.

وأكدت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة، أنه وفي إطار حرص المفوضية على تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، تم تنظيم الرحلة الميدانية التي شملت التخييم، ومجموعة من الأنشطة والفعاليات، التي ساعدت الزهرات المشاركات على تنمية قدراتهن على التخطيط، واتخاذ القرار، والتعاون بروح الفريق الواحد.

وأضافت الشامسي، أن فوائد هذه الأنشطة لم تقتصر على تعزيز الثقة بالنفس لدى الزهرات، بل ساعدتهن على استكشاف الحياة البرية وثروات الطبيعة، حيث تسعى المفوضية من خلال هذه الأنشطة إلى تكريس ثقافة احترام الطبيعة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية ثرواتها واعتماد سلوكيات مسؤولة تراعي سلامة البيئة.