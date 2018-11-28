"سلامة الطفل" تنظم 12 ورشة تثقيفية حول ظاهرة التنمر

الشارقة 24:

نظمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 12 ورشة تثقيفية حول ظاهرة التنمر، وكيفية التعامل معها والحد من انتشارها، تزامناً مع حملة الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالشراكة مع أكثر من 25 جهة محلية واتحادية، تحت شعار "معاً نزدهر".

وقدمت الورش التي أقيمت خلال الفترة من 22-20 نوفمبر الجاري، نهلة حمدان السعدي، مدير قسم الأنشطة والفعاليات بإدارة سلامة الطفل، واستفاد منها 590 طالباً وطالبة يمثلون 8 مدارس في إمارة الشارقة، ومراكز الطفل في الخالدية والرقة ومغيدر، وشهدت الورش تفاعلاً كبيراً من الأسر وإدارات المدارس والأطفال المشاركين.

وتعرف الأطفال المشاركون في الورش على مفهوم التنمر، وخصائص وسلوك الشخص المتنمر، وطرق التدخل السريعة واستراتيجيات تعامل الضحية مع التنمر، من خلال شرح دقيق ومبسط لطبيعة التنمر بوصفه سلوكاً مؤذياً ومقصوداً ومتكرراً، يختل فيه التوازن بين المتنمر والضحية، وتُستخدم فيه القوة بشكل غير عادل، في ظل تباهي مُعلن من جانب المعتدي، وعجز الضحية عن إصدار أي رد فعل أو دفاع عن النفس، مع سيطرة الشعور بالقهر عليه.

وفي هذا الصدد قالت نهلة حمدان السعدي: "باتت ظاهرة التنمر بين طلبة المدارس، من أكثر الظواهر التي تقلق كل دول العالم، وذلك لما تتركه من آثار سلبية على الأطفال، فيما يخص تعثرهم في التحصيل الأكاديمي، والتفكير في ترك الدراسة نهائياً، وكشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أن هناك 246 مليون طفل في المدارس يتعرضون للتنمر من إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم، وهو رقم كبير ومخيف يفرض علينا تضافر الجهود كافة لمحاربة هذه الظاهرة".

وأشارت إلى أن الإدارة حرصت على إقامة ورش لتعليم الأطفال مفهوم التسامح الذي يشكل حجر الأساس في بناء علاقات صحية بين الأطفال وتحقيق الأمان المجتمعي، منوهة بالتعاون المثمر مع "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.