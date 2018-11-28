مبادرات استراتيجية وطنية لتعزيز النمو الصحي والنفسي لدى الأطفال

الشارقة 24 – وام:

أطلقت حكومة الإمارات، خلال الدورة الثانية من "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، ضمن محور "حكومة المستقبل"، في جلسة بعنوان "الخدمات الصحية والوقائية"، ثلاث مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الصحي والنفسي لدى الأطفال، والارتقاء بجودة التخطيط الصحي، وتوجيه الاستثمار نحو برامج الصحة الوقائية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيهات قيادة دولة الإمارات، تركز على جودة الصحة وابتكار حلول مستدامة لمستقبل الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الدولة على أجندة المستقبل، والتي تكرست في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث تم اعتماد حزمة مبتكرة من المبادرات الوطنية الاستراتيجية في مجال الخدمات الصحية والوقائية ضمن منصة مستقبلية تؤكد على الريادة وتعزيز تنافسية الإمارات وفق المؤشرات العالمية.

واستعرض الاجتماع سبل إنشاء "السجل الوطني لنمو الطالب"، الهادف لخدمة البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين، وهو إحدى مبادرات المؤشر الوطني "نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة".