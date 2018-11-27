الدكتورة حليمة الصباح: "صحتي السابع" منصة لبحث سبل الوقاية من السمنة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أوضحت الدكتورة حليمة الصباح رئيس قسم الصحة العامة والتغذية في جامعة زايد، لـ "الشارقة 24"، أنها ضمن اللجنة العلمية في مؤتمر صحتي 2018، الذي من خلاله نتحاور ونستمع ونغير، في موضوع هام وهو السمنة، وزيادة الوزن عند الأطفال والمراهقين، وأيضاً عن عند الكبار، وتشارك كرئيسة جلسة ضمن فعاليات المؤتمر.

وشددت الصباح على ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في دول العالم، للتقليل من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري والقلب والضغط، ولذلك يجب العمل من الأطفال لتشمل جميع الأعمار.