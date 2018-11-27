آمنة محمد النقبي: "صحتي السابع" يُركز على صحة الأطفال واليافعين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أوضحت آمنة محمد النقبي مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي، لـ "الشارقة 24"، إنه تم، الثلاثاء، افتتاح مؤتمر صحتي الإقليمي السابع 2018، ‏بتنظيم إدارة التثقيف الصحي، التابعة للمجلس الأعلى ‏لشؤون الأسرة في الشارقة، ‏بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ‏وبشراكة استراتيجية ‏مع جامعة الشارقة.

وأضافت النقبي، أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شهدت انطلاق فعاليات مؤتمر صحتي، الذي يقام تحت رعايتها الكريمة، وحضره ممثلي منظمة الصحة العالمية، حيث يركز المؤتمر هذا العام على محور صحة الأطفال واليافعين، وبشكل خاص على موضوع التغذية.

وضم المؤتمر عدداً من الورش التثقيفية والتوعية، التي أتاحت الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتحاور مع المختصين، بهدف تغيير نمط حياتهم اليومي لحياة صحية أفضل.