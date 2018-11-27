"الشارقة للخدمات الإنسانية" تنفذ كشفاً حول التأخر النمائي

الشارقة 24:

ضمن فعاليات أسبوع التدخل المبكر، الذي يحتفي به سنوياً، مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتزامن مع الذكرى السنوية لافتتاحه رسمياً عام 1994، نفذ المركز، يوم الثلاثاء، برنامجاً مسحياً للكشف عن التأخر النمائي لدى الأطفال في ضاحية مويلح، تحت إشراف فريق عمل متكامل من الاختصاصيين.

وأكد محمد فوزي مدير المركز، أن برنامج المسح شمل منذ انطلاقه عام 2006، نحو 5900 طفل، في الروضات والحضانات والمدارس ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى أن تم الكشف بشكل مبكر، عن حالات التأخر في النمو، أو الإعاقة، بهدف تقديم الخدمات الملائمة لكل حالة.

وأوضح فوزي، أن الخدمات التي يقدمها المركز، تعتبر بمثابة تدخلات مناسبة وعاجلة، من النواحي التربوية والوقائية والعلاجية، في مرحلة مبكرة، ودعا أولياء الأمور إلى إدراك أهمية الكشف والتدخل المبكرين، والتعاون بشكل مستمر مع المركز، لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبها، أعلنت نجوى أبو النصر مشرف تربوي أول والمنسق العام لفعاليات الأسبوع، أن دمجاً عكسياً قام به 10 من طلاب المركز، تحت إشراف معلميهم ومدربيهم، في حضانة النحلة الطنانة، بهدف دمجهم مع أقرانهم من الطلاب غير المعاقين، وتعزيز مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم، لقضاء الأوقات الممتعة.

وأكدت أبو النصر، أن فعاليات أسبوع التدخل المبكر، الذي انطلق السبت الماضي، شهدت تنظيم مبادرة "عزيزي الأب"، حيث تمت دعوة آباء أطفال مركز التدخل المبكر إلى اجتماع، بهدف إشراك الأهل، وتنمية التعاون مع المركز، بما يصب في مصلحة وخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة، وتشجيع مساهمة الآباء في العملية التعليمية والتدريبية للأطفال.

ومن المقرر، أن ينظم المركز مع ختام أسبوع التدخل المبكر، فعالية "حرري أفكارك"، في إطار تخفيف الضغوط النفسية، عن أمهات الأطفال، ودعم الأفكار الإيجابية لدى الأسر.