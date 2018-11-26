"صحتي السابع" يدعو إلى اعتماد سياسات متقدمة للأغذية الصحية بالمنطقة

الشارقة 24:





بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت في الشارقة، الإثنين، أعمال "الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية"، وسط حضور رسمي محلي وإقليمي وعالمي واسع.

وجاء تنظيم الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن فعاليات اليوم الأول من "مؤتمر صحتي السابع"، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال الفترة 26-28 نوفمبر الجاري، في جامعة الشارقة، تحت شعار "نُحاور، نستمع، نُغيّر".

ودعت منظمة الصحة العالمية في افتتاح أعمال اجتماعها الإقليمي، الذي يتمحور حول موضوع التغذية كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة، ويستهدف فئة اليافعين، دول منطقة شرق المتوسط إلى ضرورة اعتماد سياسات أكثر تقدماً للأغذية الصحية، مشددة على أهمية النهوض بسوية التغذية باعتبارها عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة من العالم.

وحثّت منظمة الصحة العالمية، خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، بلدان منطقة شرق المتوسط على التنسيق الفاعل فيما بينها، بغرض تطبيق "برنامج عمل عَقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية"، وتحديد الحلول والممارسات المثلى لمواجهة مشكلة البدانة.

وتخللت فعاليات الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية التوقيع على "بيان الشارقة لمكافحة السمنة"، حيث أعلنت مدير إدارة التثقيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن هذا البيان، وتعهدت الجهات المشاركة في الاجتماع بالعمل على تطبيق ما جاء في البيان عبر مضاعفة جهود مكافحة السمنة والبدانة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة في منطقة شرق المتوسط وتوعية المجتمعات بمخاطر هذه الآفة الخطيرة مع التركيز على شريحة الأطفال واليافعين.

سياسات إقليمية





ولفت سعادة الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط، في كلمته الافتتاحية، أن عقد الاجتماع الإقليمي للمنظمة في الشارقة جاء بهدف مشاركة السياسات والبرامج والخطط الرامية لمعالجة مشكلتي البدانة وزيادة الوزن، وإطلاق إطار العمل الإقليمي الجديد للحد من البدانة، فضلاً عن السياسات الإقليمية الخاصة بتصنيف الأغذية وتسويق الأغذية غير الصحية، مشيداً بجهود ومساعي إمارة الشارقة في تعزيز الوعي الصحي والوقائي ومكافحة الأمراض غير السارية، منوهاً بمبادرتها إلى تنظيم مؤتمر صحتي الإقليمي الذي يتمحور حول سبل مكافحة السُمنة والبدانة لدى الأطفال واليافعين.

وأشار الدكتور المنظري إلى أن الأرقام المسجلة أخيراً على صعيد البدانة والوزن الزائد دفعت بلدان المنطقة إلى تطبيق العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية بغرض الحد من بدانة الأطفال من خلال السياسات المشتركة بين القطاعات، ومن أبرزها سياسات تقييد بعض الممارسات التسويقية لأغذية الأطفال غير الصحية، ودمج الأغذية الصحية ضمن سياسات الأغذية للمدارس، إلى جانب فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وتعزيز الأنشطة البدنية ومتابعة المنهجيات المجتمعية، منبهاً من أن هذه البلدان ما تزال تواجه صعوبات في تطبيق هذه الخطط، وبالتالي تبرز الحاجة للتركيز بشكل أكبر على تقييم الوضع الحالي، وتحديد أهم التحديات والفجوات الماثلة، ومن ثم الوصول إلى خطط تنفيذ استراتيجية وعملية.

دعم رسمي





من جانبها، أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، دعم الشارقة التام والتزامها بمقررات الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي تستضيفه الإمارة بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك في إطار سعي الإمارة الدؤوب للبحث عن أفضل السبل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وقالت إيمان راشد إن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على مواجهة هذه الظاهرة التي تُهدّد مستقبل الأطفال وذلك في إطار وطني شامل وضمن الأجندة الوطنية لـ"رؤية الامارات 2021" الخاصة بخفض معدل الإصابة بالسمنة لدى الفئة العمرية من 5-17 سنة، وبهدف بناء جيل صحي ومجتمع سليم.

مضيفةً أن إدارة التثقيف الصحي تعمل بموجب رؤية القيادة الرشيدة في الشارقة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للوصول إلى تحقيق "مئوية الإمارات 2071"، التي تحاكي مستقبل الأطفال واليافعين عبر حماية حاضرهم ومستقبلهم، لافتةً إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة إدارة التثقيف الصحي بتنظيم "مؤتمر صحتي السابع" بالتزامن مع الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ليكون نقطة الانطلاق في مواجهة ظاهرة السُمنة لدى الأطفال واليافعين في منطقة شرق المتوسط.

وشدّدت إيمان راشد على أن الإنسان في الشارقة هو الثروة الأغلى، وأن صِحّة الأطفال تأتي في صدارة أولويات واهتمام قيادة الإمارة الحريصة على جعل الإمارة بيئة مستدامة خالية من الأمراض، حتى استحقت عن جدارة لقب "أفضل مدينة صحية في المنطقة"، بحسب تصنيف "منظمة الصحة العالمية"، وكذلك لقب "الشارقة مدينة صديقة للطفل واليافعين" باعتماد "اليونيسيف"، وذلك بعد أن نجحت الشارقة في مُواءمة توجّهاتها وسياساتها الصحية مع سياسات وتوجّهات المنظمة الأممية، داعيةً كل المعنيين على صعيد المنطقة إلى العمل معاً من أجل إيجاد الحلول لهذه الظاهرة العالمية التي تحولت إلى خطر يُهدّد الأطفال واليافعين.

معدلات تنذر بالخطر





من جهته، أكد سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مستهل كلمته، حرص دولة الإمارات الدائم على مواكبة التطورات في مجال الطب، وهو ما أثمر عن الاعتراف بالشارقة من قبل منظمة الصحة العالمية كأول مدينة صحية في الشرق الأوسط بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال الرند إن مستويات السُمنة ترتفع بمعدل يٌنذر بالخطر في الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات للحد من السمنة في إطار الأجندة الوطنية للإمارات 2021 تمثلت في وضع هدف للحد من السمنة لدى الأطفال بنسبة 12% بحلول عام 2021 بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاماً.

وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار سعيها لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية تعمل على نهج متعدد الأوجه لفترات طويلة بالتعاون مع الهيئات الصحية وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة السمنة ومرض السكري، حيث قامت الوزارة بإدارة وتنفيذ العديد من حملات التوعية الصحية حول السمنة ومخاطر الاستهلاك الزائد للسكر، كما أطلقت "مبادرة الأطفال الصحيين لعام 2021" و"برنامج جونيور شيف" وغيرها العديد من المبادرات.

حضر افتتاح الاجتماع، الذي جرى تنظيمه بتعاون مشترك بين منظمة الصحة العالمية، وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وجامعة الشارقة، كل من سعادة الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وسعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وسعادة الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب حشد من الشخصيات الرسمية وعدد كبير من ممثلي الجهات الصحية الرسمية والخاصة من الإمارات ومختلف دول المنطقة وأطباء ومهتمين، وسط مشاركة أكثر من 32 خبير وممثل لدول إقليم شرق المتوسط.