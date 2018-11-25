"صحتي السابع" ينطلق الإثنين بالشارقة لمكافحة سُمنة الأطفال واليافعين

الشارقة 24:

تنطلق في إمارة الشارقة، غداً الإثنين، فعاليات "مؤتمر صحتي الإقليمي 2018"، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة على مدى 3 أيام، ويستضيف في يومه الأول "الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية".

ويتمحور المؤتمر في دورته السابعة، التي تُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة، حول موضوع التغذية كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ويستهدف المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار "نُحاور، نستمع، نُغيّر"، فئة اليافعين والأطفال، ويناقش على مدى 14 جلسة تعقد على مدار يومين، في مبنى كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، مجموعة من القضايا المرتبطة بظاهرة السُمنة والبدانة لدى الأطفال واليافعين.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن أهمية مؤتمر "صحتي" في نسخته السابعة، تكمن في أنه يتعامل مع واحدة من أخطر الآفات التي تواجه جيل المستقبل، وهو ما يجعل منه فرصة للخروج بتوصيات ونتائج إيجابية من شأنها أن تؤسس لمعالجة هذه الظاهرة بأسلوب علمي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار المساعي الدولية لمواجهة ومعالجة الآثار السلبية للسُمنة والبدانة لدى الأطفال واليافعين.

محاور وجلسات

وتبدأ فعاليات مؤتمر صحتي، الثلاثاء، بجلسة حوارية عامة تحت عنوان "عبء السُمنة العالمي والإقليمي والوطني"، تُناقش الاستراتيجية العالمية والإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في معالجة العبء المزدوج لسوء التغذية، وعوامل الخطر المرتبطة بالنمط الغذائي للأمراض غير المعدية، والمبادرات العالمية في الوقاية من السُمنة واستحداث السياسات الخاصة بتسويق أغذية الأطفال وقابلية التطبيق، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للوقاية من السُمنة في دولة الإمارات.

ثم تبحث الجلسة الثانية تجربة الأمم المتحدة في ضبط التسويق الإعلامي للأطعمة الموجهة إلى الأطفال، وتوحيد جداول تكوين الأغذية في إقليم الشرق الأوسط، والدروس المستفادة من أوروبا في الوقاية من السُمنة والتدابير التنظيمية في هذا المجال.

فيما تبحث الجلسة الثانية آخر صرعات الحميات الغذائية والنمط الوقائي من السرطان، وتداعيات مرض السُمنة واستراتيجيات التعامل معها، والتغذية والصحة النفسية.

في حين يبدأ اليوم الأخير من المؤتمر، الأربعاء، بجلسة حوارية بإدارة اليافعين تحت عنوان "مستقبلنا المشرق"، يليها الجلسة الأولى التي تبحث كيفية علاج الأمعاء المسربة للوصول إلى الصحة العامة وتقنية تخفيض مستوى المستهلك من الملح على المستوى الوطني، مع عرض تجربة مبادرة "إخسر جرامات.. واكسب سنوات"، وأهمية التغذية في العلاجات التجديدية وسُمنة الأطفال ودور الأهل في الوقاية من السُمنة والإصابة بها، بالإضافة إلى صحة اليافعين.

فيما تناقش الجلسة الثانية المعرفة والسلوكيات تجاه استهلاك مشروبات الطاقة بين الرياضيين الصغار في الإمارات والمحفزات الحيوية كعلاج واعد للسمنة والسكري، ودور الرضاعة الطبيعية في تعزيز صحة الأم والطفل "مشروع ميسك"، وصفة النشاط البدني من الطفولة إلى الشباب، بالإضافة إلى النموذج الوقائي في تطبيق حملة إعلامية وحقائق وخرافات غذائية.

ويختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة كيفية الوقاية من تأثير ومضاعفات السُمنة وعلاجاتها والتأثيرات النفسية للسُمنة على الأطفال، وموضوع السُمنة وعلاقته بالأمراض الجلدية لدى اليافعين، وأسرار الطبيعة في تغذية البشرة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 عالماً من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأوروبيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يُمثلون مؤسسات دولية عاملة في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية.