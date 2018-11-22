"حضانة غرفتي الصغيرة" تحتفي باليوم العالمي للطفل

الشارقة 24:

نظمت "حضانة غرفتي الصغيرة" لرعاية الأطفال التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الثلاثاء، فعاليات ترفيهية للأطفال، بمناسبة "يوم الطفل العالمي" الذي يُصادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بمشاركة مجموعة من أطفال الحضانات والمدارس في الشارقة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال الذي أقيم في حضانة الغرفة، بحضور منى سلطان السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وحنان إبراهيم الريس مدير حضانة غرفتي الصغيرة، العديد من الفقرات والورش التثقيفية والفنية والألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال.

وبهذه المناسبة، قالت منى السويدي إن "احتفال غرفة الشارقة باليوم العالمي للطفل وبغيرها من المناسبات المرتبطة بالأطفال، هي جزء من الثقافة المؤسسية في الغرفة التي تحرص على إيلاء أطفال موظفيها أقصى درجات الرعاية والاهتمام، وتسعى للإسهام في الارتقاء بسمعة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار في تأمين الحياة الكريمة التي تضمن سعادة وصحة وسلامة الإنسان ونمو الأطفال على وجه التحديد وسط بيئة آمنة تساعد على تنشئتهم وتطورهم واكتسابهم المهارات والمعارف والتعلم وتدريبهم على أنماط السلوك الحسنة والحياة الصحية ليكونوا أجيالاً صالحة تخدم المجتمع وتسهم في تقدمه وتنشر الخير والسلام".

وأضافت السويدي أن المبادرة استهدفت إسعاد الأطفال المنتسبين للحضانة والعديد من أقرانهم في حضانات أخرى، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، تزامناً مع احتفال الشارقة باليوم العالمي للطفل الذي يُقام هذا العام تحت شعار "الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق"، وكذلك تأكيداً على التزام الإمارة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل والدفاع عنهم وتعزيز حقوقهم وترجمة ذلك إلى إجراءات تساعد على بناء عالم أفضل ينعم فيه الأطفال بالسلام والأمن ليكونوا قادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم.