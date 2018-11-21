"تثقيف صحي الشارقة " تستكمل استعداداتها لانطلاق مؤتمرها الثلاثاء

الشارقة 24:

أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "صحتي" السابع، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور عربي وعالمي كبير، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس.

يشارك في المؤتمر، الذي تعقد فعالياته على مدى يومين، بمبنى كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، تحت شعار "نحاور، نستمع، نغير"، أكثر من 30 عالماً من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأوروبيين، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يمثلون مؤسسات دولية عاملة في مختلف مجالات العناية بالأطفال، وصحتهم البدنية والنفسية، وذلك بالتعاون مع جامعة الشارقة الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، وحضور الدكتور أحمد المنظري المدير العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

ويناقش الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر، الذي يتضمن 14 جلسة، مجموعة من القضايا المتعلقة بالسمنة والبدانة والنظام الغذائي للأطفال واليافعين، وتأثيراتها ونتائجها السلبية، على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن حجم المشاركة العربية والعالمية الواسعة في النسخة السابعة من "مؤتمر صحتي"، تعبر عن الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الصحية العربية والدولية للمؤتمر، وتعكس رغبة المجتمع الدولي واهتمام العديد من دول المنطقة، ببحث ظاهرة البدانة والسمنة لدى الأطفال واليافعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع الاستراتيجيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تعتبر إحدى أخطر الآفات التي تواجهها المجتمعات العربية والعالمية.

وأضافت إيمان راشد، أن "مؤتمر صحتي"، الذي يتمحور بدورته السابعة حول موضوع السمنة عند الأطفال، مبادرة نوعية تهدف إلى تشخيص مشكلة السمنة، والبحث في جذورها وتداعياتها واستراتيجيات التعامل معها، وأفضل الدروس المستفادة من أوروبا، للوقاية منها وجملة مواضيع أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمينة محمد المرزوقي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر سيكون الحدث الإقليمي الأضخم والأول من نوعه، لتبادل الخبرات وعرض المبادرات وأفضل الممارسات العالمية، في مجال الوقاية من السمنة لدى الأطفال، وخطوة رائدة نحو رفع مستوى الوعي الصحي والثقافي لدى أفراد المجتمع، حول أبرز تداعيات التغذية في عصرنا الحالي، وارتباطها بالعديد من القضايا الصحية والأمراض المعاصرة، وخلق بيئة داعمة للمناقشة والحوار وطرح الخبرات وتبادل قصص النجاح بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليومي.

وأشارت المرزوقي، إلى أن المؤتمر سيبحث في جلساته، مجموعة من المواضيع، من بينها أهمية التغذية في العلاجات التجديدية، وصحة اليافعين، ودور الرضاعة الطبيعية في تعزيز صحة الأم والطفل مشروع ميسك /MISC/ التجربة الإماراتية الرائدة، إضافة إلى المعرفة والسلوكيات تجاه استهلاك مشروبات الطاقة بين الرياضيين الصغار في الإمارات، والمحفزات الحيوية كعلاج واعد للسمنة والسكري، وكيفية الوقاية من تأثير ومضاعفات السمنة وعلاجاتها، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المهمة ذات الصلة.

ومن أبرز المشاركين في المؤتمر محلياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كل من الدكتورة فضيلة محمد شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز، ولطيفة راشد رئيس قسم التغذية، والدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، والدكتورة فاطمة صالح طبيب عام، في حين يشارك من الدول العربية الدكتورة أمل الجودر من مملكة البحرين، والدكتورة مها نصر من مصر.

عالمياً، تشارك في المؤتمر، منظمة الصحة العالمية ممثلة بالدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي للتغذية في المنظمة، والدكتور إبراهيم الزيق الممثل المقيم لمكتب المنظمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مستشاري المنظمة المؤقتين، وهم الدكتور إبراهيم المدفع الخبير الدولي بالتغذية ومدير معهد علوم التغذية بالنمسا، وأ. كارين ماك كول- فرنسا، والدكتور باول فنجلاس- المملكة المتحدة.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور تيم توببستين مدير السياسات لدى "الاتحاد العالمي للسمنة"، والدكتور شانتال جوليا- علم الأوبئة الغذائية والصحة العامة من فرنسا، ومن المملكة المتحدة البروفيسور أماندين جراد مدير وحدة القانون والأمراض غير السارية في جامعة ليفربول، ومن ألمانيا البروفيسور محمد أبو العينين أستاذ مساعد في الطب التجديدي في برلين عضو "آغيا".