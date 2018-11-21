وجبة طعام المدرسة بجاذبية بصرية ومذاق رائع

الشارقة 24 - د ب أ:

تقديم أصناف منوعة في صندوق الغداء الخاص بالمدرسة، لا يعني أن تبقى تلك الوجبة شهية للطفل، إذ يمكن أن تكون مملة فيمتنع الولد من تناولها، لذلك اجعل للأطفال كلمة في هذه المسألة، فقد تساعد تلك الأفكار كلاً من الوالدين في عدم التفكير بصحة أبنائهم، والأطفال في تقبل الوجبة وتناولها وعدم تركها أو رميها.

وتذكر "إزابيلا دوليك" من الاتحاد الألماني لتوجيه الطفل والاستشارات الأسرية، أن من المهم سؤال الأطفال ما الذي يريدون تناوله بشكل عام خلال اليوم، أو لوجبة الغداء الخاصة بالمدرسة، وهل يفضل الخبز مع شيء حادق أم حلو، أم يحب خضروات وشيئاً من فواكه، أم يحبذ أنواع أخرى من الطعام؟

ومن خلال ذلك تنصح الآباء بمفاجآت مثل القيام بوضع فاكهة على سيخ صغير أو صنع الـ "بانكيك" من اليوم السابق، فكل شيء يجب أن يكون جذاباً من الناحية البصرية.

تنادي خبيرة التغذية "سيجريد فيلميت"، المتخصصة في تغذية الطفل، بالطعام الذي يؤكل باليد حيث أن الشطائر المتعددة الطوابق الكبيرة مزعجة، ولكن الخبز يسهل تناوله إذا جرى تقطعيه لقطع صغيرة، كما يمكن استخدام نفس النهج للتفاح والخيار أو الجزر، وهي الأغذية التي يمكن تقطيعها إلى شرائح بالطول أو بالعرض.

وبالنسبة للأطفال الذين يفضلون تناول الطعام بالملعقة من قضمه، تنصح "فيلميت" بإعداد الزبادي والفاكهة في برطمان مغلق، فمن الأفضل أن يبدو شكل الطعام ملفت للنظر، ولذيذ، حيث أن شعارها هو ضمان ألا يظل شيئاً في صندوق الغداء.